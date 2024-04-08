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В Нурлате в резервные квартиры расселят семьи пострадавших от взрыва газа

К этому процессу приступили 8 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Нурлате в резервные квартиры расселят семьи пострадавших от взрыва газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Дамир Ишкинеев.

По словам Ишкинеева, с 8 апреля начнется расселение. Никто из пострадавших не останется без крова. Также желающие смогут разместиться в гостинице спортшколы «Ледок». Там организовано проживание и питание.

Глава района добавил, что на объекте работали представители СКР, изучались вещественные доказательства. А сотрудники Минстроя Татарстана определят степень разрушения дома. После представители МЧС займутся разбором завалов.

Напомним, в Нурлате по улице Заводская в жилом двухэтажном трехподъездном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.