В Нурлате в резервные квартиры расселят семьи пострадавших от взрыва газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Дамир Ишкинеев.
По словам Ишкинеева, с 8 апреля начнется расселение. Никто из пострадавших не останется без крова. Также желающие смогут разместиться в гостинице спортшколы «Ледок». Там организовано проживание и питание.
Напомним, в Нурлате по улице Заводская в жилом двухэтажном трехподъездном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.