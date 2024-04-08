«Как это можно понять?»: «заявление» Нукеновой из блокнота Бишимбаева удивило судью

«Я, Салтанат Нукенова, обещаю восстановить доверие к Куандыку, буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, работать над собой, работать над своим доверием, буду искренней, послушной и буду уважать Куандыка, буду любящей и заботливой женой, которая хранит семейный очаг. Не буду материться, не буду вспыхивать, если такое произойдет, буду с пониманием относиться и брать себя в руки. Клянусь, я буду доверять его мнению, верю, что он желает мне добра. Я посмотрела детализацию, и мне стало легче, мои опасения не оправдались, я благодарна Куандыку, что он дал мне возможность. Может, это было нелегко и некрасиво с моей стороны, но по-другому я не могла. (…) Обязуюсь заботиться, уважать, всегда поддерживать моего любимого Куандыка, читать намаз вместе с Куандыком, работать со своим сознанием, расти духовно, беречь свой дом и нашу любовь с помощью Аллаха. Когда-то он нас соединил, и я очень благодарна ему за свою любовь и своего мужа», — зачитал запись адвокат Бишимбаева.