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Артиллеристы устроили ВСУ «огневую карусель» на Артемовском направлении

ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия применила тактику «огневой карусели» при ударах по украинским позициям на Артемовском направлении, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Юг” уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на Артемовском направлении», — заявили в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что слаженная работа бойцов реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить удары по скоплению личного состава и техники ВСУ, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая позиции противника шквальным огнем.

В минувшую субботу главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию для украинской армии на Артемовском направлении из-за наступательных действий ВС России.