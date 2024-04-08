Артиллеристы устроили ВСУ «огневую карусель» на Артемовском направлении

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Юг” уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на Артемовском направлении», — заявили в военном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что слаженная работа бойцов реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить удары по скоплению личного состава и техники ВСУ, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая позиции противника шквальным огнем.
В минувшую субботу главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию для украинской армии на Артемовском направлении из-за наступательных действий ВС России.