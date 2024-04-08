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Электросамокат в Молдове — враг пешехода: С начала года в ДТП пострадали семь человек

В этой связи Национальный инспекторат общественной безопасности напоминает гражданам о необходимости надевать при езде на самокате защитную экипировку и жилет со светоотражающими элементами.

За три месяца этого года в Молдове произошло 8 аварий с участием электросамокатов. В результате травмы получили 7 человек.

В этой связи Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) напоминает гражданам о необходимости надевать при езде на самокате защитную экипировку и жилет со светоотражающими элементами, пишет moldpres.md.

— Сотрудники полиции призывают водителей не превышать скорость и не ездить между машинами. Не рекомендуется ездить вдвоём на одном самокате. При переходе улицы нужно сойти с самоката и катить электротранспорт вручную, — добавили в НИОБ.