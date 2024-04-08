На пожаре в Соликамске мать спасла из огня двух детей

Большую трагедию на пожаре в Соликамске сумела предотвратить мать двоих детей. Она успела вывести детей из горящего дома до приезда пожарных.
Сообщение о пожаре на ул. Пугачева в Соликамск поступило в дежурную часть МЧС по Пермскому краю 8 апреля в 00:58. За считанные минуты к месту горящего дома прибыли 24 пожарных спасателя и семь единиц техники. Они приступили к ликвидации пожара внутри частного дома — горела стена между помещением кухни и коридором на площади 6 кв. метров.
До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из горящего дома мать спасла двух детей 2011 и 2013 годов рождения.
Локализовать пожар удалось уже в 01:05, ликвидировать горение — в 01:07.
«На пожаре погибших и травмированных нет. Предварительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — сообщили в МЧС.
Сотрудники надзорной деятельности проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины пожара в частном доме Соликамска.