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На пожаре в Соликамске мать спасла из огня двух детей

Из горящего дома в Соликамске мать успела вывести детей до приезда пожарных.

Источник: Комсомольская правда

Большую трагедию на пожаре в Соликамске сумела предотвратить мать двоих детей. Она успела вывести детей из горящего дома до приезда пожарных.

Сообщение о пожаре на ул. Пугачева в Соликамск поступило в дежурную часть МЧС по Пермскому краю 8 апреля в 00:58. За считанные минуты к месту горящего дома прибыли 24 пожарных спасателя и семь единиц техники. Они приступили к ликвидации пожара внутри частного дома — горела стена между помещением кухни и коридором на площади 6 кв. метров.

До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из горящего дома мать спасла двух детей 2011 и 2013 годов рождения.

Локализовать пожар удалось уже в 01:05, ликвидировать горение — в 01:07.

«На пожаре погибших и травмированных нет. Предварительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — сообщили в МЧС.

Сотрудники надзорной деятельности проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины пожара в частном доме Соликамска.

МЧС