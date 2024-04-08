На пожаре в Соликамске мать спасла из огня двух детей

Сообщение о пожаре на ул. Пугачева в Соликамск поступило в дежурную часть МЧС по Пермскому краю 8 апреля в 00:58. За считанные минуты к месту горящего дома прибыли 24 пожарных спасателя и семь единиц техники. Они приступили к ликвидации пожара внутри частного дома — горела стена между помещением кухни и коридором на площади 6 кв. метров.