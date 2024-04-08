Есть ли риск подтопления Астаны

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.
На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору — 248 кубометров в секунду. Сегодня планируется увеличение сброса контррегулятора до 40 кубометров в секунду.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.
Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище.
Акиматами Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города.
В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка. К существующей дамбе в 2400 м в этом году возвели новую длиной 1200 м и высотой 2,5 м.
Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в Астане, Косшы и села Тайтобе, с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.