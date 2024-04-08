В результате ДТП погиб помощник главы Зеленодольского района Дамир Низамов

В результате ДТП погибли помощник главы Зеленодольского района Дамир Низамов и замначальника райотдела потребительского рынка Виталий Агачев. Авария произошла на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.
По словам Афанасьева, Низамов был настоящим патриотом, другом и товарищем. Авария случилась в воскресенье, 7 апреля, на 115-м километре автотрассы. Жертвами произошедшего стали три человека.
Напомним, в Казани иномарка столкнулась с машиной ДПС.