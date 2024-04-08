В результате ДТП погиб помощник главы Зеленодольского района Дамир Низамов

Согласно информации МВД Татарстана, водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны Зеленодольска в Казань. После он врезался в припаркованную у обочины LADA Granta. В результате столкновения иномарку отбросило на дорожный знак. Оба водителя и пассажир Hyundai скончались на месте.