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В Абхазии сочинка погибла после падения со смотровой площадки

Россиянка скончалась в реанимации.

Источник: Новая Кубань

В Абхазии девушка из Краснодарского края сорвалась с большой высоты. Россиянке не удалось выжить. По данным пресс-службы МЧС Абхазии, сочинка 1984 года рождения упала со смотровой площадки на 18 километре шоссе Убыхов. Обзорное место находилось на высоте более 50 метров. Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 12:13. Прибывшие на место спасатели подняли пострадавшую и передали ее врачам скорой медицинской помощи. Спустя время жительница города-курорта скончалась в реанимации.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Сочи туристка упала с 5-метровой опорной стены.

МЧС