Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 16,6 млн рублей

86-летняя жительница Петербурга лишилась более 16,6 млн рублей из-за мошенников. История ее обмана началась еще в апреле 2023 года. Тогда аферисты предложили ей заработать на «Европейской финансовой бирже». Женщина поверила, что может приумножить свой капитал, и до января 2024 года переводила на неизвестный счет сбережения. Но прибыли пенсионерка не получила и вывести свои деньги обратно не смогла. Поэтому она обратилась в полицию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Ранее в полицию бабушка не обращалась, так как надеялась, что «все наладится». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, — добавил источник.
Также жертвой мошенников стала 69-летняя петербурженка. Ее аферисты обрабатывали с 29 марта по 3 апреля. Они звонили с разных номеров и, представляясь правоохранителями и сотрудниками «Центробанка», убедили женщину перевести на указанные ими счета более 3,6 млн рублей.