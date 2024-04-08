Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 16,6 млн рублей

86-летняя жительница Петербурга лишилась более 16,6 млн рублей из-за мошенников. История ее обмана началась еще в апреле 2023 года. Тогда аферисты предложили ей заработать на «Европейской финансовой бирже». Женщина поверила, что может приумножить свой капитал, и до января 2024 года переводила на неизвестный счет сбережения. Но прибыли пенсионерка не получила и вывести свои деньги обратно не смогла. Поэтому она обратилась в полицию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».