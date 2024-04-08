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Мошенники выдают себя за главу Гулькевичского района

На Кубани продолжают орудовать мошенники, выдающие себя за глав муниципалитетов.

В этот раз своей жертвой они выбрали главу Гулькевичского района Александра Шишикина.

О том, что неизвестные завели в Telegram страницу с его данными и рассылают с нее сообщения, Александр Александрович сообщил в своих соцсетях.

«Перед тем, как вступать в переписку, проверяйте номер, злоумышленники его специально скрывают. Могут пугать различными угрозами и структурами», — пояснил глава Гулькевичского района.

Это уже не первый случай применения подобных схем мошенничества. Ранее «МК на Кубани» сообщал, что мошенники выдают себя за глав Краснодара и Армавира.