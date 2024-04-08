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В Екатеринбурге фейерверк запустили прямо из движущейся машины

ГИБДД Екатеринбурга проводит проверку после запуска салюта из машины.

В Екатеринбурге экстремалы запустили фейерверк прямо из движущийся машины. Инцидент произошел на Московской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Екатеринбург».

На видео запечатлено, как один из пассажиров высовывается из машины и запускает салют. К счастью, во время опасного трюка никто не пострадал.

— Госавтоинспекция проведет проверку по данному факту. Напоминаем, что перевозка пассажиров вне кабины транспорта запрещена и опасна. Призываем автомобилистов к ответственному вождению и неукоснительному соблюдению ПДД РФ, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные запустили салют прямо с тротуара у дороги. Он попал в лобовое стекло проезжающей мимо машины.

ГИБДД