Приставы приостановили работу шахты «Северопесчанская», где погиб рабочий

Напомним, 1 апреля на глубине 338 м в шахте произошел взрыв, в результате чего под завалы попали пять человек: один из них погиб, троих отправили в больницу. Обвал мог случиться при заряжании скважин взрывчатым веществом. СКР по Краснотурьинску возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»), его на контроль взял глава СКР РФ Александр Бастрыкин.