Под Новосибирском два врача обвинили начальство в домогательствах

«Он также пытался надавить на мою возможную выгоду, если я не откажу. Мол, с такой внешностью и такими мозгами, да вдобавок с его покровительством я смогу многого достичь. Я вежливо дала понять, что мне это не интересно. Вскоре по больнице пошли слухи о том, что я сплю чуть не ли с каждым коллегой», — поделилась медик.