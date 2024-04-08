Под Новосибирском два врача обвинили начальство в домогательствах

В больнице в Краснообске в Новосибирской области два врача обвинили начальство в сексуальных домогательствах.
По словам медиков, они отказали мужчине в отношениях. После у них начались проблемы на работе. Сейчас врачи находятся на грани увольнения. Одна из специалистов смирилась с ситуацией и готова покинуть больницу. Вторая — намерена оспаривать дисциплинарные взыскания в суде. Об этом сообщает НГС.
По словам женщин, заведующий отделением любит флиртовать с коллегами помоложе. Сначала его намеки врачи воспринимали как шутки и образ Дон Жуана, однако со временем намеки на близость стали все навязчивее.
«Он также пытался надавить на мою возможную выгоду, если я не откажу. Мол, с такой внешностью и такими мозгами, да вдобавок с его покровительством я смогу многого достичь. Я вежливо дала понять, что мне это не интересно. Вскоре по больнице пошли слухи о том, что я сплю чуть не ли с каждым коллегой», — поделилась медик.
Аналогичную историю рассказала и другой врач. На тот момент женщина была замужем, но начальника это не смущало. После развода его намеки стали невыносимыми для медика. Две недели назад ставку врача сократили. Она решила оставить ситуацию и уйти из больницы.
Главный врач ЦРБ Дмитрий Батунин заявил, что информация специалистов недостоверна. Заведующего все знают как семьянина с идеальной репутацией. На него не было других жалоб со стороны коллег или пациентов.