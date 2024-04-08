В Ташкенте и Самарканде по делу о взяточничестве задержали адвокатов

В другом случае адвокат адвокатской фирмы, ранее судимый за мошенничество, был задержан в Ташкенте при получении 17 тысяч долларов. Он обещал через знакомых в судебных органах заменить наказание заключенному, лишенному свободы на длительный срок, на наказание, не связанное с лишением свободы.