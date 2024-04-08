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В Ташкенте и Самарканде по делу о взяточничестве задержали адвокатов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте и Самаркандской области задержали юристов, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве. В одном случае законники за 75 тысяч долларов пообещали добиться смягчения наказания для осужденного за сводничество и торговлю людьми, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению СГБ, адвокат ташкентского юридического бюро и юрист строительной компании сговорились и пообещали смягчить наказание мужчине, осужденному в 2021 году по статьям УК — 131 (сводничество или содержание притонов) и 135 (торговля людьми). Виновного приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Юристы пообещали за 75 тысяч долларов через высокопоставленных знакомых убрать из дела статью 135 (торговля людьми). Мошенников поймали при получении запрошенной суммы с вещественными доказательствами.

Сообщается, что адвокат в 2015—2020 годах работал судьей Бекабадского межрайонного суда по гражданским делам, а юрист в 1999—2003 годах был сотрудником Бухарского областного суда по уголовным делам.

В другом случае адвокат адвокатской фирмы, ранее судимый за мошенничество, был задержан в Ташкенте при получении 17 тысяч долларов. Он обещал через знакомых в судебных органах заменить наказание заключенному, лишенному свободы на длительный срок, на наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат коллегии адвокатов в Самарканде потребовал 2 тысячи долларов в обмен на то, чтобы городская прокуратура не применяла меру пресечения в отношении подозреваемого по уголовному делу. Его также задержали с вещественными доказательствами при получении денег..

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) УК.