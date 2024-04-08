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В Тольятти 8 апреля в речном порту произошел пожар на теплоходе

Очевидцы сообщили о сильном задымлении в речном порту Тольятти утром 8 апреля.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в понедельник, 8 апреля 2024 года, в речном порту Тольятти произошел пожар. Там, по словам очевидцев, загорелся теплоход. Они поделились в соцсетях кадрами с места происшествия.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 09:53. По прибытии установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» произошло сильное задымление. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу — Пожар № 2, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работают 61 человек и 18 единиц техники. По данным оперативного ведомства, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причины происшествия пока неизвестны.

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