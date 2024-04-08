В Тольятти 8 апреля в речном порту произошел пожар на теплоходе

Утром в понедельник, 8 апреля 2024 года, в речном порту Тольятти произошел пожар. Там, по словам очевидцев, загорелся теплоход. Они поделились в соцсетях кадрами с места происшествия.
— Вызов на пульт дежурного поступил в 09:53. По прибытии установлено, что в машинном отделении прогулочного судна «Империя» произошло сильное задымление. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу — Пожар № 2, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работают 61 человек и 18 единиц техники. По данным оперативного ведомства, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причины происшествия пока неизвестны.