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Контроль за паводковой ситуацией будет усилен в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов, краевым минтрансу и министерству ГО и ЧС повысить оперативность реагирования при прохождении паводковых вод. На сегодняшний день из-за половодья транспортное сообщение нарушено с семью населенными пунктами в Дальнереченском районе.

Источник: РИА "Новости"

«Подтоплений самих населенных пунктов нет. После спада воды на специалисты займутся восстановительными работами», — сообщил глава района Виктор Дернов.

В настоящее время на местах паводка дежурят спасатели. Наготове находится и техника, которая при осложнении ситуации вскроет дорогу, чтобы дать воде пройти и не нанести еще больший ущерб.

Губернатор Приморья поручил оперативно принимать решения. Он распорядился, чтобы специалистами были подготовлены водопропускные трубы и доставлены на проблемные участки. При сложной ситуации специалисты будут вскрывать участки дороги, укладывать трубы и засыпать грунтом, что позволит восстановить движение.

Олег Кожемяко также отметил, что нерасторопность должностных лиц на местах будет расцениваться как отсутствие контроля и халатность.

Напомним, в Дальнереченском районе введен режим повышенной готовности из-за размыва дорог. Глубина переливов на дорогах составляет более полуметра, проехать могут только автомобили высокой проходимости.