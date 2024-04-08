Контроль за паводковой ситуацией будет усилен в Приморье

«Подтоплений самих населенных пунктов нет. После спада воды на специалисты займутся восстановительными работами», — сообщил глава района Виктор Дернов.
В настоящее время на местах паводка дежурят спасатели. Наготове находится и техника, которая при осложнении ситуации вскроет дорогу, чтобы дать воде пройти и не нанести еще больший ущерб.
Губернатор Приморья поручил оперативно принимать решения. Он распорядился, чтобы специалистами были подготовлены водопропускные трубы и доставлены на проблемные участки. При сложной ситуации специалисты будут вскрывать участки дороги, укладывать трубы и засыпать грунтом, что позволит восстановить движение.
Олег Кожемяко также отметил, что нерасторопность должностных лиц на местах будет расцениваться как отсутствие контроля и халатность.
Напомним, в Дальнереченском районе введен режим повышенной готовности из-за размыва дорог. Глубина переливов на дорогах составляет более полуметра, проехать могут только автомобили высокой проходимости.