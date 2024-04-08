Что известно о ситуации с паводками в российских регионах

Свыше 10,4 тыс. жилых домов подтоплены в 39 регионах России. В наиболее пострадавшей от паводка Оренбургской области уровень водоемов за сутки прибавился от 8 до 30 см, при этом в Орске уровень реки Урал упал на 9 см. Осложняется ситуация с паводками в Курганской области. По данным регионального главка МЧС, в зоне возможного подтопления находятся более 18 тыс. человек.