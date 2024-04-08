Что известно о ситуации с паводками в российских регионах

ТАСС собрал основное о ситуации с паводками в российских регионах.
Ситуация в Оренбургской области
Уровень водоемов в Оренбургской области за сутки прибавился от 8 до 30 см. При этом в пострадавшем от паводка Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составил 963 см.
За сутки вода ушла из 311 жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков в Оренбургской области. Остаются подтопленными около 10,1 тыс. домов и почти 18,5 тыс. участков.
Свыше 2 тыс. приусадебных участков и более 1,5 тыс. домовладений подтоплено в Оренбурге. За сутки их количество увеличилось на 231 и 188 соответственно, сообщили в мэрии. Частично обесточены и улицы микрорайона «Кузнечный».
На 09:00 8 апреля уровень воды в реке Урал составляет 872 см. В реке Сакмара вода также продолжает прибывать. Ее уровень достиг отметки 783 см.
Мэрия Оренбурга сообщила об эвакуации из зоны подтопления почти 790 человек, включая 35 детей. В аварийно-спасательных работах задействовали 205 человек, 89 единиц техники и 15 плавсредств.
Жителей поселка Лесоторговый превентивно эвакуируют в ПВР, не дожидаясь критической ситуации, сообщается в Telegram-канале администрации города Орска.
Обстановка в Курганской области
Более 10 тыс. домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в этом году в Курганской области согласно уточненным прогнозам регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В зоне возможного подтопления находятся более 18 тыс. человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
На территории региона ввели режим повышенной готовности, режим ЧС введен в Звериноголовском муниципальном округе. По данным властей, зона чрезвычайной ситуации установили в границах населенных пунктов Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть и прилегающих к ним территорий.
Как сообщается в Telegram-канале администрации Кургана, уровень воды в реке Тобол у города на 08:00 (06:00 мск) 8 апреля достиг уровня 305 см (над «нулем поста»), увеличившись за сутки на 15 см.
Ситуация с паводками в других регионах
Свыше 10,4 тыс. жилых домов подтоплены в 39 регионах России, прогнозируется дальнейшее подтопление низменных участков и объектов транспортной инфраструктуры в трех регионах страны, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Количество подтопленных талыми водами домов в Алтайском крае увеличилось до 142, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В Новосибирской области подтоплены 49 дачных и 70 приусадебных участков в четырех районах, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов. Всего в зону подтопления попали 93 приусадебных участка, один жилой дом, 271 дачный участок.
Подъем уровня воды в среднем течении реки Малиновка сразу на 60 см за сутки зафиксирован в Дальнереченском районе Приморского края, прервано дорожное сообщение с семью населенными пунктами.
Вода покинула 66 из 70 подтопленных весенним половодьем домов в Челябинской области, паводковая обстановка в регионе стабилизируется, сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.