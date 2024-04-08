Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга

Кроме того, в продукции «Ашан» и Chef Doner обнаружены листерии. Как отмечают эксперты, употребление продукции с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза. Фактором передачи стафилококка может быть испорченный соус. Однако, вероятнее всего, инфекция попала в шаурму от страдающего данным заболеванием работника пункта питания, объяснили в Роскачестве.