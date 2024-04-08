Задержана экс-сотрудница железногорского оборонного предприятия «ИСС»

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Женщину обвиняют в мошенничестве на сумму более 28 миллионов рублей.
Следствие выдвинуло версию, что в 2019—2021 годах по ее инициативе заключили примерно 90 договоров на создание видео о компании. Подрядчик был только один — ООО «Прометей-медиа». По данным СК, сотрудница оборонного предприятия фактически руководила этой коммерческой организацией. Видеопродукцию создавали сами сотрудники ИСС. Обвиняемая оформляла фиктивные отчеты, и деньги перечислялись на счет подконтрольной ей фирмы. Сотрудница, теперь уже с приставкой «экс», от дачи показаний отказалась.
«Информационные спутниковые системы» — предприятие, расположенное в Железногорске. Занимается разработкой и созданием спутников связи, телевещания, навигации, геодезии и научно-прикладного значения.
В сентябре 2022 года компания ИСС попала под санкции США.