Задержана экс-сотрудница железногорского оборонного предприятия «ИСС»

Следствие выдвинуло версию, что в 2019—2021 годах по ее инициативе заключили примерно 90 договоров на создание видео о компании. Подрядчик был только один — ООО «Прометей-медиа». По данным СК, сотрудница оборонного предприятия фактически руководила этой коммерческой организацией. Видеопродукцию создавали сами сотрудники ИСС. Обвиняемая оформляла фиктивные отчеты, и деньги перечислялись на счет подконтрольной ей фирмы. Сотрудница, теперь уже с приставкой «экс», от дачи показаний отказалась.