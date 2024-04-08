Красноярцы поделились фотографиями пугающего чёрного дыма у «Красфармы»

Жители Красноярска поделились фотографиями пугающего чёрного дыма в районе котельной «Красфармы». Фото опубликовал депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.
Чёрный дым буквально заполонил территорию вокруг котельной, жители переживают за своё здоровье. Депутат Зайцев направил обращение к руководству министерства экологии для принятия мер по этой ситуации.
«Если это внештатная ситуация — это одна ситуация. Но если это такой технологический процесс — разговор должен быть совсем другой», — пишет Илья Зайцев.
Добавим, что сотрудники прокуратуры и министерства экологии Красноярского края в настоящий момент находятся с проверкой на территории котельной.