Бывший начальник пожарной части в Енисейском районе осужден за хищение из бюджета свыше 1 млн рублей

Однако оказалось, что пожарная часть не нуждалась в этих дровах, так как здание отапливалось другим способом, и начальник подделывал документы о несуществующих расходах. Поставщику же сообщил, что все купит сам и забрал деньги наличными. Позже мужчина заключил контракты на поставку дров с еще двумя предпринимателями с 2017 по 2020 год. Выполнением контрактов занималась сестра начальника, а затем другой знакомый. В общей сложности за пять лет было украдено более миллиона рублей.