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Бывший начальник пожарной части в Енисейском районе осужден за хищение из бюджета свыше 1 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июне 2016 года начальник пожарной части № 122 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» в поселке Новоназимово заключил контракт на поставку дров на сумму 220 тысяч рублей со знакомым предпринимателем. Данные дрова предназначались для пожарной части.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Однако оказалось, что пожарная часть не нуждалась в этих дровах, так как здание отапливалось другим способом, и начальник подделывал документы о несуществующих расходах. Поставщику же сообщил, что все купит сам и забрал деньги наличными. Позже мужчина заключил контракты на поставку дров с еще двумя предпринимателями с 2017 по 2020 год. Выполнением контрактов занималась сестра начальника, а затем другой знакомый. В общей сложности за пять лет было украдено более миллиона рублей.

Позже злоумышленник уволился, но когда обман вскрылся, признал вину и вернул похищенные средства. Суд назначил ему условное лишение свободы сроком на 2,5 года, сообщает Прокуратура Красноярского края.