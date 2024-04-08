В ДЧС назвали дату прихода большой воды в Петропавловск

«Наполняемость Сергеевского водохранилища — 180%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 415 сантиметров. Это впервые в истории. Для сведения, в 2017 году, когда был зафиксирован самый большой уровень, перелив составлял 338 сантиметров. Это создает угрозу подтопления трем районам и городу Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тысяч дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра с 12 апреля, пик приходится на 23 апреля», — рассказал Мурат Кангужинов.