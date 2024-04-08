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Перед Крымским мостом Volkswagen врезался в бетонный блок: пострадали два человека

В ДТП перед Крымским мостом пострадали водитель и пассажир Volkswagen.

В понедельник, 8 апреля, в Керчи Volkswagen Passat врезался в бетонный блок, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 6.30 перед Крымским мостом. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем Volkswagen по автодороге Новороссийск — Керчь в сторону Тамани. Перед въездом на Крымский мост иномарка врезалась в бетонный блок.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель иномарки и его пассажир 1963 года рождения. Обоих пострадавших увезли в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

— Обстоятельства произошедшего выясняются, — говорится в сообщении.