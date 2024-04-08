В Братске спасли женщину без сознания на пожаре в пятиэтажке

В прошлую ночь в Братске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Воинов-Интернационалистов. Во время происшествия из жилого здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К месту возгорания оперативно прибыли пять единиц техники и 12 человек. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— На месте происшествия было сильное задымление в квартире на третьем этаже. Пожарные вскрыли входную дверь и на полу увидели собственницу квартиры, которая была без сознания. Женщину вынесли из опасной зоны и передали медикам. После пострадавшую доставили в больницу с отравлением угарным газом, — передает информационное агентство.
Пожарные потушили открытый огонь за менее чем 5 минут. Как уточнили в МЧС, горела мебель. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, вероятно, при курении.