В Челябинском зоопарке умер гималайский медведь Харитон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Настало время проситься со старожилом нашего зоопарка, гималайским медведем Харитоном. Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями и теплым солнышком, но время взяло свое и он уснул навсегда», — рассказали сотрудники учреждения.
Гималайский медведь Харитон родился в 1988 году. Жил в Северском зоопарке, а в 1996 году переехал в Челябинский. Здесь он обрел свое семейное счастье с медведицей Алисой. Вместе они произвели на свет пять малышей и даже официально зарегистрировали свои отношения.
Харитон отличался спокойным, покладистым характером. В природе гималайские медведи в среднем живут до 25 лет, Харитону в этом году исполнилось 36, так что последние 11 лет он прожил в почетном статусе «старичка-долгожителя».