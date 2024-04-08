В Челябинском зоопарке умер гималайский медведь Харитон

Гималайский медведь Харитон родился в 1988 году. Жил в Северском зоопарке, а в 1996 году переехал в Челябинский. Здесь он обрел свое семейное счастье с медведицей Алисой. Вместе они произвели на свет пять малышей и даже официально зарегистрировали свои отношения.