Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 сантиметров <…> Далее таких наводнений не было. Она (ситуация. — Прим. Ред.) сейчас беспрецедентная», — сказал глава города.
Салмин уточнил, что вода продолжает прибывать, власти эвакуировали 736 человек. Он призвал жителей города не дожидаться критических отметок и временно покидать дома, поскольку основной приход воды ожидается в течение трех суток.
Мэр добавил, что вода в Оренбурге сейчас имеет специфический аромат из-за хлорирования: она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но рекомендуется кипятить,