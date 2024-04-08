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Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 сантиметров <…> Далее таких наводнений не было. Она (ситуация. — Прим. Ред.) сейчас беспрецедентная», — сказал глава города.

Салмин уточнил, что вода продолжает прибывать, власти эвакуировали 736 человек. Он призвал жителей города не дожидаться критических отметок и временно покидать дома, поскольку основной приход воды ожидается в течение трех суток.

Мэр добавил, что вода в Оренбурге сейчас имеет специфический аромат из-за хлорирования: она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но рекомендуется кипятить,

МЧС