Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, заявил мэр

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 сантиметров <…> Далее таких наводнений не было. Она (ситуация. — Прим. Ред.) сейчас беспрецедентная», — сказал глава города.