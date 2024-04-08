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За неделю в ДТП в Воронежской области пострадали четверо детей

В авариях семь человек погибли.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Воронежской области произошло 379 дорожных аварий. Статистикой в период с 1 по 7 апреля поделились в региональной ГИБДД.

В авариях 7 человек погибли и 26 получили ранения. В четырех ДТП травмы получили дети.

В Госавтоинспекции отметили, что основным видом дорожных происшествий по-прежнему остается столкновения транспортных средств. Они происходили как правило из-за несоблюдения безопасной дистанции до впереди движущегося авто и нарушения правил проезда перекрестков.

Напомним, если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, если транспортом управляет человек в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.