За неделю в ДТП в Воронежской области пострадали четверо детей

Напомним, если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, если транспортом управляет человек в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.