За неделю в ДТП в Воронежской области пострадали четверо детей

За прошедшую неделю в Воронежской области произошло 379 дорожных аварий. Статистикой в период с 1 по 7 апреля поделились в региональной ГИБДД.
В авариях 7 человек погибли и 26 получили ранения. В четырех ДТП травмы получили дети.
В Госавтоинспекции отметили, что основным видом дорожных происшествий по-прежнему остается столкновения транспортных средств. Они происходили как правило из-за несоблюдения безопасной дистанции до впереди движущегося авто и нарушения правил проезда перекрестков.
Напомним, если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, если транспортом управляет человек в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.