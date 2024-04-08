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Основной источник неприятного запаха от водохранилища назвали воронежцам

Жители Воронежа в минувшие выходные пожаловались на неприятный запах, исходящий от воронежского водохранилища. Возможную причину горожанам объяснили в Росводоканале.

Источник: 36on.ru

Неприятный запах горожане чувствовали не только на улицах, но и в своих квартирах. При этом никаких нештатных ситуаций, требующих внимания, на очистных сооружениях обнаружено не было.

Позже специалисты рассказали, что основной источник запаха — это иловые карты. И Росводоканал делает все возможное, чтобы вонь не распространялась. Так, эти иловые карты недавно были обработаны специальным реагентом.

— Левобережные очистные сооружения работают штатно. Сотрудники РВК-Воронеж делают все возможное, чтобы неприятный запах не распространялся. Так, в начале весны иловые карты, основной источник запаха, был обработан специальным реагентом, — сообщили в РВК-Воронеж.

Не так давно прокуратура нашла нарушения в работе Левобережных очистных сооружений. Виновных привлекли к ответственности, они заплатят штраф на общую сумму 80 тысяч рублей.

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