Основной источник неприятного запаха от водохранилища назвали воронежцам

Неприятный запах горожане чувствовали не только на улицах, но и в своих квартирах. При этом никаких нештатных ситуаций, требующих внимания, на очистных сооружениях обнаружено не было.
Позже специалисты рассказали, что основной источник запаха — это иловые карты. И Росводоканал делает все возможное, чтобы вонь не распространялась. Так, эти иловые карты недавно были обработаны специальным реагентом.
— Левобережные очистные сооружения работают штатно. Сотрудники РВК-Воронеж делают все возможное, чтобы неприятный запах не распространялся. Так, в начале весны иловые карты, основной источник запаха, был обработан специальным реагентом, — сообщили в РВК-Воронеж.
Не так давно прокуратура нашла нарушения в работе Левобережных очистных сооружений. Виновных привлекли к ответственности, они заплатят штраф на общую сумму 80 тысяч рублей.