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В Крыму впервые в России выпустили в море спасенного дельфина

В Заозерном выпустили в море спасенного дикого дельфина.

Дельфин прошел лечение и реабилитациию, после того, как его обнаружили волонтеры центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». По информации учреждения, дельфина выпустили в море в Балаклаве в воскресенье, 7 апреля.

«Это впервые в России, когда дикого дельфина реабилитировали и выпустили обратно в море. Кимми мы отпустили рядом с группой афалин. Он очень быстро уплыл в их сторону и растворился в море, как и само стадо» — говорится в сообщении. Волонтеры призвали людей, который выходят в море в районе Балаклавы, искать спасенного дельфина по желтой бирке на плавнике и присылать им фото млекопитающего.

флора и фауна