В Крыму впервые в России выпустили в море спасенного дельфина

«Это впервые в России, когда дикого дельфина реабилитировали и выпустили обратно в море. Кимми мы отпустили рядом с группой афалин. Он очень быстро уплыл в их сторону и растворился в море, как и само стадо» — говорится в сообщении. Волонтеры призвали людей, который выходят в море в районе Балаклавы, искать спасенного дельфина по желтой бирке на плавнике и присылать им фото млекопитающего.