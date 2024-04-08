Не мог дышать без ИВЛ: артерия разорвалась у хабаровчанина из-за сильного чиха, был риск потерять руку

Сосудистые хирурги краевой больницы имени Сергеева смогли спасти молодого человека с редким генетическим заболеванием. Он потерял сознание в торговом центре, парня доставили в медучреждение. Как оказалось, у него разорвалась артерия, от чего на шее образовалась гематома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".