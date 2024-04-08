Не мог дышать без ИВЛ: артерия разорвалась у хабаровчанина из-за сильного чиха, был риск потерять руку

Сосудистые хирурги краевой больницы имени Сергеева смогли спасти молодого человека с редким генетическим заболеванием. Он потерял сознание в торговом центре, парня доставили в медучреждение. Как оказалось, у него разорвалась артерия, от чего на шее образовалась гематома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Выяснилось, что у хабаровчанина редкое генетическое заболевание — синдром Элерса-Данлоса. Оно делает кожу, суставы и вены очень хрупкими. У парня болезнь вызвало развитие аневризм.
— Одна из таких — аневризма подключичной артерии, и разорвалась. Причиной стал простой кашель и сильный чих. На шее образовалась огромная гематома, которая своим давлением позже дополнительно надорвала внутреннюю яремную вену, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Состояние пациента становилось все хуже, его подключили к ИВЛ. В больницу выехали единственные в регионе сосудистые хирурги.
Операция шла 3,5 часа и осложнялась большой кровопотерей. Хрупкие ткани рвались и расползались на части. Сшить артерию было очень сложно.
Несмотря на это, операция закончилась успешно. Парню спасли жизнь и руку, которую он мог потерять из-за ухудшения ситуации. Сейчас он восстанавливается.