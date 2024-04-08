«Во сколько вы поняли, что она умерла?» Бишимбаева вывели из себя вопросы адвоката

Адвокат спросила, была ли Салтанат Нукенова мертва, когда Бишимбаев позвонил в скорую.
«У нее уже не было пульса. Да, она уже была мертва, потому что, когда я зашел, у нее не было пульса. Я тут же позвонил Байжанову (второй подсудимый — прим.), я думал, я не могу найти пульс. Я же показывал в своих показаниях. Он прибежал, тоже начал мерить, мы начали вызывать скорую. Думали, что, может быть, сердце сейчас заработает от массажа. Когда человек тонет, он не дышит, у него даже пульс начинает пропадать. Но ему же делают массаж сердца, сердце начинает работать заново», — ответил подсудимый.
Адвокат заявила, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Салтанат Нукенова умерла за 6−8 часов до осмотра тела судмедэкспертами на месте происшествия. Осмотр происходил 9 ноября в 21:40.
«Как вы могли слышать ее храп, видеть ее дыхание, если, согласно выводам экспертов, до начала осмотра, до 21:40…» — начала спрашивать защитник.
Бишимбаев перебил адвоката и заявил, что она вводит суд присяжных в заблуждение. По его словам, он не видел такого заключения судмедэкспертов. В этот момент подсудимый перешел на крик.
«Скажите, во сколько вы поняли, что она умерла?» — спросила адвокат.
Судья Айжан Кульбаева потребовала, чтобы Бишимбаев ответил на этот вопрос.
«Подсудимый, вот сейчас отвечайте, нет необходимости вступать в пререканиях с представителем потерпевшего. Ответ», — сказала Кульбаева.
Обвиняемый повторил, что адвокат вводит присяжных в заблуждение.
«Ответ заключается в том, что она вводит в заблуждение присяжных и вас. То, что она зачитывает и задает вопрос, нигде нет, ни в одной экспертизе такого изложения нет. Как я могу ответить на вопрос, если он задан с подложными данными?» — ответил Бишимбаев.