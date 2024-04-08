«Во сколько вы поняли, что она умерла?» Бишимбаева вывели из себя вопросы адвоката

«У нее уже не было пульса. Да, она уже была мертва, потому что, когда я зашел, у нее не было пульса. Я тут же позвонил Байжанову (второй подсудимый — прим.), я думал, я не могу найти пульс. Я же показывал в своих показаниях. Он прибежал, тоже начал мерить, мы начали вызывать скорую. Думали, что, может быть, сердце сейчас заработает от массажа. Когда человек тонет, он не дышит, у него даже пульс начинает пропадать. Но ему же делают массаж сердца, сердце начинает работать заново», — ответил подсудимый.