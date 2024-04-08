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В воронежском ТЦ «Галерея Чижова» вновь объявили эвакуацию

Информация появилась в социальных сетях.

В Воронеже утром понедельника, 8 апреля, эвакуировали торгово-развлекательный центр «Галерея Чижова». Об этом посетители ТЦ рассказали в социальных сетях.

На опубликованных видео слышно, как через систему оповещения посетителям сообщают о чрезвычайной ситуации и просят немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы.

В контакт-центре ассоциации «Галерея Чижова» корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили проведение эвакуации, однако оперативно сообщить причину не смогли.

В середине марта ТЦ уже эвакуировали. Тогда сообщалось об учебной тревоге.

Обновлено в 11:30. Читатель сообщил в редакцию, что ТЦ уже работает и принимает посетителей. В социальных сетях появилась информация, что тревога была ложной.

Обновлено в 11:41. В контакт-центре ассоциации «Галерея Чижова» уточнили, что сработал датчик системы пожарной безопасности. На данный момент установлено, что опасности нет. ТЦ работает в штатном режиме.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что днем воскресенья, 7 апреля, людей вывели из здания торгового комплекса «Воронежский», расположенного на Московском проспекте. Причина неизвестна.

торговля
МЧС