В воронежском ТЦ «Галерея Чижова» вновь объявили эвакуацию

В Воронеже утром понедельника, 8 апреля, эвакуировали торгово-развлекательный центр «Галерея Чижова». Об этом посетители ТЦ рассказали в социальных сетях.
На опубликованных видео слышно, как через систему оповещения посетителям сообщают о чрезвычайной ситуации и просят немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы.
В контакт-центре ассоциации «Галерея Чижова» корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили проведение эвакуации, однако оперативно сообщить причину не смогли.
В середине марта ТЦ уже эвакуировали. Тогда сообщалось об учебной тревоге.
Обновлено в 11:30. Читатель сообщил в редакцию, что ТЦ уже работает и принимает посетителей. В социальных сетях появилась информация, что тревога была ложной.
Обновлено в 11:41. В контакт-центре ассоциации «Галерея Чижова» уточнили, что сработал датчик системы пожарной безопасности. На данный момент установлено, что опасности нет. ТЦ работает в штатном режиме.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что днем воскресенья, 7 апреля, людей вывели из здания торгового комплекса «Воронежский», расположенного на Московском проспекте. Причина неизвестна.