Работает полиция: смертельное ДТП произошло на трассе в Комсомольском районе

Инспекторы города Юности выясняют подробности смертельной аварии на трассе в Комсомольском районе. ДТП унесло сразу несколько жизней. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 апреля на пятом — шестом километрах дороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный. В результате аварии погибли два человека.
— На место происшествия выехали сотрудники районной Госавтоинспекции, — сообщили в ГИБДД Хабаровского края.
Пока никаких подробностей произошедшего не сообщается. Не известны личности погибших, а также обстоятельства случившегося. Инспекторам предстоит выяснить все подробности трагедии, узнать, кто стал виновником аварии, а также ее участников. В Госавтоинспекции пообещали сообщить подробности ДТП позже, когда специалисты проведут обследование места происшествия и заполнят все необходимые документы.