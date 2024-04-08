Работает полиция: смертельное ДТП произошло на трассе в Комсомольском районе

Пока никаких подробностей произошедшего не сообщается. Не известны личности погибших, а также обстоятельства случившегося. Инспекторам предстоит выяснить все подробности трагедии, узнать, кто стал виновником аварии, а также ее участников. В Госавтоинспекции пообещали сообщить подробности ДТП позже, когда специалисты проведут обследование места происшествия и заполнят все необходимые документы.