Водитель, направляющийся на Кубань, врезался на авто в бетонный блок в Керчи

В Керчи 8 апреля произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир, направлявшиеся в Краснодарский край через Крымский мост. Автомобиль врезался на высокой скорости в бетонный блок. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.