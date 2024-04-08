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Водитель, направляющийся на Кубань, врезался на авто в бетонный блок в Керчи

Авария произошла перед Крымским мостом.

Источник: МВД Крым

В Керчи 8 апреля произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир, направлявшиеся в Краснодарский край через Крымский мост. Автомобиль врезался на высокой скорости в бетонный блок. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Авария произошла ориентировочно в 6.30 на трассе А-290 «Новороссийск — Керчь» перед въездом на Крымский мост. За рулем Volkswagen Passat находился водитель 1990 года рождения. Он направлялся из Керчи в Тамань.

Пострадавшие доставлены в больницу, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.