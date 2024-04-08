В оренбургском Новотроицке началась эвакуация из-за перелива через дамбу

«Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — написал господин Паслер в Telegram. Он уточнил, что уровень воды в озере сейчас на отметке 8,5 м. Губернатор сообщил, что спецтехника на месте, и ситуация находится под контролем.