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В оренбургском Новотроицке началась эвакуация из-за перелива через дамбу

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщи, что власти Новотроицка эвакуируют в пункты временного размещения жителей улицы Севастопольской из-за перелива через защитную дамбу. Сейчас идут работы по ее отсыпке, добавил глава региона.

Источник: МЧС РФ

«Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — написал господин Паслер в Telegram. Он уточнил, что уровень воды в озере сейчас на отметке 8,5 м. Губернатор сообщил, что спецтехника на месте, и ситуация находится под контролем.

В Оренбурге, Орске и других населенных пунктах Оренбургской области из-за паводка объявлена частичная эвакуация. В Орске после прорыва дамбы затопило Старый город, часть Нового города и некоторые входящие в состав населенного пункта поселки. Из зоны подтопления в Оренбурге эвакуировали 786 человек.

Сегодня, 8 апреля, из Орска постепенно начала отступать вода. С вечера 7 апреля к сегодняшнему утру уровень реки Урал в городе упал на 9 см, до 963 см. Одновременно с этим вода поднимается в Оренбурге. В столице региона за сутки рост составил 16 см, до 872 см. В Орске превентивно эвакуируют жителей поселка Лесоторговый, расположенного в черте города.

МЧС