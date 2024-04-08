СК проверит полицейских Петербурга из-за разборок аниматоров

Судя по сообщениям в соцсетях, драка произошла в Александровском парке. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, один из аниматоров брызнул в лицо 27-летнему мужчине из газового баллончика. В тот же день полицейские задержали троих подозреваемых. По данному факту проводится проверка.