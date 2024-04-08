СК проверит полицейских Петербурга из-за разборок аниматоров

В центре Петербурга накануне между двумя конкурирующими группами аниматоров произошла драка. Как пишут в социальных сетях, полицейские не предприняли никаких мер, чтобы остановить происходящее. В связи с этим глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
— В соцмедиа размещено обращение к председателю СК в связи с непринятием сотрудниками правоохранительных органов действенных мер по пресечению публичных столкновений двух конкурирующих групп аниматоров. Руководителю ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову порчено организовать проверку по данному факту, а также предоставить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.
Судя по сообщениям в соцсетях, драка произошла в Александровском парке. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, один из аниматоров брызнул в лицо 27-летнему мужчине из газового баллончика. В тот же день полицейские задержали троих подозреваемых. По данному факту проводится проверка.