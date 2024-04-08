Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области затопило 260 приусадебных участков

Один участок в Уренском районе затопило в минувшие сутки.

На сегодняшний день в Нижегородской области затоплено 260 приусадебных участков, 13 низководных мостов и пять участков автодороги в 15 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, паводок развивается в регионе в соответствии с прогнозом. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. С начала половодья от воды освободились уже 365 земельных участков и один участок дороги, в том числе за последние сутки — 168 участков.

Ранее сообщалось, что три экотропы в Керженском заповеднике закрыты из-за паводка.

МЧС