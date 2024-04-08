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СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Самарской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области будет поставлен на контроль в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщается в Telegram-канале СК России.

В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека. В региональном минздраве добавили, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) — Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Самарской области», — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК в результате ДТП погибли два человека и еще 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

СК