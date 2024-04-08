В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и 15- летний внук

Трагедия произошла 7 апреля в селе Грушево-Дубовском в хуторе Чернышев.
Donday сообщает, что 15-летний подросток пришел к бабушке, чтобы помочь. Спустя время, они оба перестали выходить на связь. По словам соседей, они зашли к пенсионерке в дом и увидели на полу два обездвиженных тела. Соседи сразу вызвали врачей и полицию.
Приехавшие медики констатировали смерть 70-летней женщины. У 15-летнего парня, медики обнаружили слабый пульс. Они сразу госпитализировали мальчика, но спасти не удалось. Через два часа его сердце остановилось.
Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом, — сообщает Donday.
Предположительно, женщина хотела отгореть жилище и затопила печь, но забыла открыть поддувало.