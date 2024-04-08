В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и 15- летний внук

Donday сообщает, что 15-летний подросток пришел к бабушке, чтобы помочь. Спустя время, они оба перестали выходить на связь. По словам соседей, они зашли к пенсионерке в дом и увидели на полу два обездвиженных тела. Соседи сразу вызвали врачей и полицию.