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В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и 15- летний внук

В Ростовской области бабушка с внуком погибли в доме от отравления угарным газом.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Трагедия произошла 7 апреля в селе Грушево-Дубовском в хуторе Чернышев.

Donday сообщает, что 15-летний подросток пришел к бабушке, чтобы помочь. Спустя время, они оба перестали выходить на связь. По словам соседей, они зашли к пенсионерке в дом и увидели на полу два обездвиженных тела. Соседи сразу вызвали врачей и полицию.

Приехавшие медики констатировали смерть 70-летней женщины. У 15-летнего парня, медики обнаружили слабый пульс. Они сразу госпитализировали мальчика, но спасти не удалось. Через два часа его сердце остановилось.

Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом, — сообщает Donday.

Предположительно, женщина хотела отгореть жилище и затопила печь, но забыла открыть поддувало.

несчастный случай