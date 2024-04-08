Школу в Воронеже эвакуировали из-за пожара: видео

Обновлено в 11:55. Официальная информация: в 11:46 в МЧС России поступила информация о пожаре в СОШ № 48 в Воронеже. По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что произошло загорание электросушилки на третьем этаже здания, которое было ликвидировано сотрудниками школы. Помощь пожарных не потребовалась.