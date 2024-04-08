Школу в Воронеже эвакуировали из-за пожара: видео

Воронежцы сообщили, что днем в понедельник, 8 апреля, пожар произошел в школе № 48 (ул. 3-го Интернационала, 33). Очевидцы утверждают, что в помещении туалета загорелась сушилка. По словам горожан, учеников вывели из здания. Видео публикуют в социальных сетях: РИА «Воронеж» ожидает официальную информацию от ГУ МЧС по Воронежской области.
Обновлено в 11:55. Официальная информация: в 11:46 в МЧС России поступила информация о пожаре в СОШ № 48 в Воронеже. По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что произошло загорание электросушилки на третьем этаже здания, которое было ликвидировано сотрудниками школы. Помощь пожарных не потребовалась.
Ранее стало известно, что вечером воскресенья, 7 апреля, в поселке Рыбачий под Воронежем сгорели четыре дачных дома. Пострадавших нет. Пожар сняли на видео. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».