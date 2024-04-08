В Хабаровске задержан тату-мастер за кражу вещей у клиента

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, потерпевший заявил, что у него похитили ценные вещи на сумму порядка 560 тысяч рублей. В списке вещей были две пары брендовых смарт-часов, беспроводные наушники, две пары мужских наручных часов, золотую цепь, кожаные перчатки и наличные деньги.
Полицейские выяснили, что заявитель познакомился с тату-мастером в гостях. Захотел сделать себе татуировку, договорили о месте встречи — в квартире. Через неделю злоумышленник пришел в квартиру к хабаровчанину. Встреча закончилась тем, что хозяин квартиры и татуировщик распивали алкоголь. Со слов потерпевшего, ему несколько раз становилось плохо, он засыпал. После ухода гостя мужчина обнаружил пропажу ценных вещей.
Задержанный — 29-летний житель Железнодорожного района. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, квартирные и угон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».