В Хабаровске задержан тату-мастер за кражу вещей у клиента

Полицейские выяснили, что заявитель познакомился с тату-мастером в гостях. Захотел сделать себе татуировку, договорили о месте встречи — в квартире. Через неделю злоумышленник пришел в квартиру к хабаровчанину. Встреча закончилась тем, что хозяин квартиры и татуировщик распивали алкоголь. Со слов потерпевшего, ему несколько раз становилось плохо, он засыпал. После ухода гостя мужчина обнаружил пропажу ценных вещей.