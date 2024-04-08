В Ростовской области арестовали подозреваемых в убийстве двух мужчин

«Зимовниковским районным судом Ростовской области удовлетворено ходатайство следователя регионального СКР об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Они помещены в следственный изолятор до 3 июня 2024 года включительно», — сказал представитель ведомства. В отношении четвертого фигуранта дела ходатайство следователя будет рассмотрено судом в ближайшее время, добавил он.
Как ранее сообщало следствие, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 года рождения уехали с работы и домой не вернулись. Позже на территории Зимовниковского района были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. Источник агентства уточнял, что оба мужчины являлись сотрудниками местного сельхозкооператива, их тела были обнаружены в реке, одно из них было в автомобиле.
По подозрению в убийстве оперативники задержали четверых мужчин 1999, 1993, 1991 и 1988 года рождения. По предварительным данным, мотивом убийства были «длительные личные неприязненные отношения одного из подозреваемых к потерпевшим». К совершению преступления он привлек троих своих знакомых. Для убийства они использовали ножи, от которых потом избавились. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».