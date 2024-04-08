FAA начало проверку инцидента с отвалившейся обшивкой Boeing 737−800

В воскресенье утром самолет Boeing 737−800 авиакомпании Southwest Airlines должен был вылететь из Денвера в Хьюстон, однако при взлете у него оторвался обтекатель двигателя и задел крыльевой закрылок. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило о начале проверки инцидента.
Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и 6 членами экипажа на борту успел набрать высоту более 3 тыс. м, прежде чем пилоты развернули лайнер. Самолет приземлился в Денвере через 25 минут после взлета. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным FAA, самолет эксплуатируется авиакомпанией с июня 2015 года. На вопрос Reuters, когда в последний раз проводилось техническое обслуживание двигателя, в авиакомпании отвечать не стали.
Это уже четвертый за последний месяц инцидент с Boeing 737−800. Так, 22 марта самолет, также принадлежащий Southwest Airlines, был вынужден вернуться в аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд (Флорида) после того, как экипаж сообщил о неполадках в двигателе. 16 марта после приземления Boeing 737−800 авиакомпании United Airlines в аэропорту Медфорда (Орегон) выяснилось, что у него отсутствует одна из панелей обшивки. Наконец, 15 марта FAA сообщило об инциденте с лайнером этой модели авиакомпании American Airlines. Тогда экипаж обнаружил во время полета проблему с закрылками.
Проблемы Boeing в нынешнем году начались 6 января, когда самолет 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Портленда. На высоте около 5 км у него отвалилась заглушка люка в середине салона, что привело к разгерметизации лайнера. После этого инцидента полеты Boeing 737 MAX 9 были приостановлены на несколько недель.
В ходе последовавших за инцидентом проверок выяснилось, что на многих Boeing 737 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом.
Также у лайнеров обнаружились и другие проблемы с фюзеляжем.
Alaska Airlines сообщила, что в первом квартале Boeing выплатил авиакомпании $160 млн компенсации за инцидент в начале января и упущенную впоследствии перевозчиком прибыль. Boeing оценивает собственные финансовые потери от инцидента в $4−4,5 млрд.
Проблемы возникли не только у самого авиастроителя. Власти Техаса начали расследование в отношении поставщика Boeing, компании Spirit AeroSystems.
Компания предпринимает отчаянные попытки по восстановлению доверия клиентов и выходу из кризиса. В конце марта она пошла на крайние меры, фактически сменив все руководство компании.
В отставку — немедленную или отложенную во времени — отправлены генеральный директор Boeing Дэвид Калхун, глава подразделения коммерческих самолетов Стэнли Дил и председатель правления компании Ларри Келлнер. Ранее был уволен вице-президент компании и руководитель программы по строительству модели 737 MAX Эд Кларк.