FAA начало проверку инцидента с отвалившейся обшивкой Boeing 737−800

Это уже четвертый за последний месяц инцидент с Boeing 737−800. Так, 22 марта самолет, также принадлежащий Southwest Airlines, был вынужден вернуться в аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд (Флорида) после того, как экипаж сообщил о неполадках в двигателе. 16 марта после приземления Boeing 737−800 авиакомпании United Airlines в аэропорту Медфорда (Орегон) выяснилось, что у него отсутствует одна из панелей обшивки. Наконец, 15 марта FAA сообщило об инциденте с лайнером этой модели авиакомпании American Airlines. Тогда экипаж обнаружил во время полета проблему с закрылками.