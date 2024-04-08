Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с автобусом под Кингисеппом.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Ютонг» и «Лада Нива» не разъехались на 51-м километре автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту “Усть-Луга” незадолго до восьми часов утра 8 апреля.