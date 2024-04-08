Пассажир «Нивы» погиб в ДТП с автобусом под Кингисеппом.

Столкновение с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области обернулось госпитализацией для двух пассажиров «Нивы», ещё один не выжил.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Ютонг» и «Лада Нива» не разъехались на 51-м километре автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту “Усть-Луга” незадолго до восьми часов утра 8 апреля.
40-летний водитель автомобиля повернул налево и столкнулся со встречным автобусом — в нём был только 52-летний шофёр.
По данным ведомства, на месте скончался 52-летний пассажир «Нивы». Ещё двое пассажиров получили травмы: 55-летнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, 46-летнего увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
Автобус развозит рабочих. Он ехал без пассажиров. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.