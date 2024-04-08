Грузовой поезд насмерть сбил ребенка в Усольском районе

Сегодня днем, 8 апреля на одной из станций в Усольском районе грузовой поезд смертельно травмировал несовершеннолетнего. На место происшествия выехали помощник Иркутского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛО МВД России на ст. Иркутск-Пассажирский, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.