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На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks вместе с ее командиром с позывным Петрович. Об этом стало известно «Российской газете». На данный момент точно еще не известно, где и при каких обстоятельствах это произошло. В то же время Telegram-канал «Шепот фронта» пишет, что группу вертолетчиков разбили в марте.

Источник: Reuters

Mad Ducks — вертолетчики, летавшие на Ми-8. В рядах армии Украины экипаж прославился после полетов в Мариуполь в марте 2022 года. В тот момент они были задействованы в вывозе командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь». В этой операции приняли участие четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты. В 2023-м Mad Ducks также дали интервью немецкой газете Bild.

В марте Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских вертолетов на площадке подскока в ДНР. На видео запечатлен удар российских военных по украинским летательным аппаратам, расположенным на скрытой площадке. По данным ведомства, для этого были использованы высокоточные средства поражения, а также кассетный боеприпас. Позднее 12-я отдельная бригада армейской авиации Украины подтвердила потерю своих пилотов на данном направлении.