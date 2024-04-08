На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

Mad Ducks — вертолетчики, летавшие на Ми-8. В рядах армии Украины экипаж прославился после полетов в Мариуполь в марте 2022 года. В тот момент они были задействованы в вывозе командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь». В этой операции приняли участие четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты. В 2023-м Mad Ducks также дали интервью немецкой газете Bild.