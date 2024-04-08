Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец выстрелил в голову таксисту во время поездки

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апреля, ФедералПресс. В Челябинске мужчина выстрелил в таксиста из травматического пистолета из-за разгоревшегося спора во время поездки. После этого он убежал. Однако полиция быстро задержала челябинца.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими по месту проживания. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — рассказали в пресс-службе УМВД города.

Разрешение на хранение оружия у пассажира такси имелось. Однако в ведомстве отметили, что административное производство возбуждено из-за нарушений правил ношения.

Полиция продолжает проверку по факту произошедшего.

Во время поездки в такси то и дело разгораются споры. В начале апреля водитель стал рассуждать о национальной принадлежности, унизив русских. После задержания полицией мужчина покаялся за свои слова.