Челябинец выстрелил в голову таксисту во время поездки

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Вскоре подозреваемый был задержан полицейскими по месту проживания. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — рассказали в пресс-службе УМВД города.
Разрешение на хранение оружия у пассажира такси имелось. Однако в ведомстве отметили, что административное производство возбуждено из-за нарушений правил ношения.
Полиция продолжает проверку по факту произошедшего.
Во время поездки в такси то и дело разгораются споры. В начале апреля водитель стал рассуждать о национальной принадлежности, унизив русских. После задержания полицией мужчина покаялся за свои слова.