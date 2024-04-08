В Шахтах произошла ссора со стрельбой, пострадал мужчина

— Поступило сообщение из больницы о пострадавшем. Предварительно, произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого из травматического оружия. К этому моменту опрошены все участники инцидента. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в полиции.