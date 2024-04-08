Алматинца оштрафовали за пост о суде над Бишимбаевым

Ранее в соцсетях появилось обращение общественника Ислама Угушева, заявившего, что его якобы преследуют правоохранители и оштрафовали после поста в соцсетях о суде над Куандыком Бишимбаевым. В своей публикации он предположил, что Бишимбаев в суде пользуется телефоном.
В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что сотрудниками полиции был установлен автор страницы в социальной сети, который в своей публикации сообщил, что в ходе судебного процесса подсудимый Бишимбаев пользовался сотовым телефоном.
«Он привлечен к ответственности за размещение ложной информации», — сообщили в полиции.
Отметим, что телефон был предметом обсуждения на суде по делу Бишимбаева 3 апреля. Кто-то из присутствующих заявил, что телефон зазвонил у подсудимого. Судья предложила присутствующему подойти к Бишимбаеву и удостовериться, есть ли у него телефон, на что мужчина не отреагировал.
«Вы нарушаете порядок в зале таким образом. Пожалуйста, подойдите и покажите, где телефон. Если вы не уверены в этом, не нарушайте порядок в зале судебного заседания. В противном случае я вас удалю из зала суда», — предупредила судья.