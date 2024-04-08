Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматинца оштрафовали за пост о суде над Бишимбаевым

Алматинца оштрафовали за пост о суде над Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в соцсетях появилось обращение общественника Ислама Угушева, заявившего, что его якобы преследуют правоохранители и оштрафовали после поста в соцсетях о суде над Куандыком Бишимбаевым. В своей публикации он предположил, что Бишимбаев в суде пользуется телефоном.

В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили, что сотрудниками полиции был установлен автор страницы в социальной сети, который в своей публикации сообщил, что в ходе судебного процесса подсудимый Бишимбаев пользовался сотовым телефоном.

«Он привлечен к ответственности за размещение ложной информации», — сообщили в полиции.

Отметим, что телефон был предметом обсуждения на суде по делу Бишимбаева 3 апреля. Кто-то из присутствующих заявил, что телефон зазвонил у подсудимого. Судья предложила присутствующему подойти к Бишимбаеву и удостовериться, есть ли у него телефон, на что мужчина не отреагировал.

«Вы нарушаете порядок в зале таким образом. Пожалуйста, подойдите и покажите, где телефон. Если вы не уверены в этом, не нарушайте порядок в зале судебного заседания. В противном случае я вас удалю из зала суда», — предупредила судья.

штрафы