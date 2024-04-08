Алматинца оштрафовали за пост о суде над Бишимбаевым

Отметим, что телефон был предметом обсуждения на суде по делу Бишимбаева 3 апреля. Кто-то из присутствующих заявил, что телефон зазвонил у подсудимого. Судья предложила присутствующему подойти к Бишимбаеву и удостовериться, есть ли у него телефон, на что мужчина не отреагировал.