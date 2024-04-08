МЧС назвало рекордными нынешние уровни половодья на Урале и в Поволжье

Сегодня, 8 апреля, из Орска постепенно начала отступать вода. С вечера 7 апреля к сегодняшнему утру уровень реки Урал в городе упал на 9 см, до 963 см. Одновременно с этим вода поднимается в Оренбурге. В столице региона за сутки рост составил 16 см, до 872 см. В Орске превентивно эвакуируют жителей поселка Лесоторговый, расположенного в черте города. Эвакуация также началась в оренбургском Новотроицке после перелива воды через защитную дамбу.